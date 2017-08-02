وزير الخارجية الأمريكي :لا نسعى إلى تغيير النظام الحاكم في كوريا الشمالية

قال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام الحاكم في كوريا الشمالية، وذلك وسط حالة من التوتر بشأن برنامج بيونغ يانغ الصاروخي.

وتأتي هذه التصريحات بعد أسبوع من أختبار كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات، قالت إنه "قادر على ضرب الأراضي الأمريكية".

وفي الوقت نفسه، قال عضو جمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب طرح خوض حرب ضد كوريا الشمالية كخيار متاح في التعامل معها.

ودأب ترامب على انتقاد الصين، أوثق حليف اقتصادي لكوريا الشمالية والتي تشترك معها في الحدود، لعدم القيام بما فيه الكفاية لوقف برنامج الأسلحة الخاص ببيونغ يانغ.