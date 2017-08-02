ما هي بنود اتفاق الهدنة بين حزب الله وجبهة تحرير الشام في منطقة عرسال؟

بدأت حافلات تقل سوريين مغادرة مخيمات لاجئين في منطقة جرود عرسال اللبنانية الحدودية وفقا لاتفاق هدنة بين حزب الله اللبناني الشيعي وجبهة فتح الشام السورية.

ومن المقرر أن يغادر آلاف السوريين، ومن بينهم مسلحون وأسرهم ولاجئون، المنطقة الحدودية ويتجهون إلى محافظة إدلب وفقا للاتفاق.

ومن المتوقع أن يغادر سبعة آلاف شخص المنطقة وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، حسبما قالت وسائل إعلام تابعة لحزب الله.

وتضمن الاتفاق بين الجانبين أيضا مغادرة مسلحي الجبهة من منطقة الحدود اللبنانية حول بلدة عرسال، مع أي مدنيين آخرين موجودين حاليا في مخيمات اللاجئين القريبة ويرغبون في المغادرة.