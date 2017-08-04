شريحة تزرع تحت الجلد لفتح السيارة

قام رجل بريطاني بزرع شريحة في يده يمكنها فتح باب مكتبه وسيارته.

ويعتقد ستيفين نوثهام بأن هذه التكنولوجيا ستصبح شائعة في المستقبل.

لكن بعض منتقديها يخشون بأن تسهل عمليات التجسس.