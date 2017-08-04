شريحة تزرع تحت الجلد لفتح السيارة
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شريحة تزرع تحت الجلد لفتح السيارة

  • 4 أغسطس/ آب 2017

قام رجل بريطاني بزرع شريحة في يده يمكنها فتح باب مكتبه وسيارته.

ويعتقد ستيفين نوثهام بأن هذه التكنولوجيا ستصبح شائعة في المستقبل.

لكن بعض منتقديها يخشون بأن تسهل عمليات التجسس.