شريحة تزرع تحت الجلد لفتح السيارة

قام رجل بريطاني بزرع شريحة في يده يمكنها فتح باب مكتبه وسيارته.
ويعتقد ستيفين نوثهام بأن هذه التكنولوجيا ستصبح شائعة في المستقبل.
لكن بعض منتقديها يخشون بأن تسهل عمليات التجسس.
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
قام رجل بريطاني بزرع شريحة في يده يمكنها فتح باب مكتبه وسيارته.
ويعتقد ستيفين نوثهام بأن هذه التكنولوجيا ستصبح شائعة في المستقبل.
لكن بعض منتقديها يخشون بأن تسهل عمليات التجسس.