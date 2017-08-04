مولر يعد لتوجيه اتهامات جنائية وترامب يعتبر التحقيق "تلفيقاً كاملاً"

أفادت تقارير أن المستشار الخاص الذي يحقق في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، روبرت مولر، بدأ في استخدام هيئة محلفين كبرى للنظر في القضية.

وتشير هذه الخطوة إلى أن مولر قد يتخذ مدخلا أكثر تشددا في جمع المعلومات عن وجود تواطؤ مع الروس من جانب أعضاء في فريق حملة دونالد ترامب الانتخابية.

وتُستخدم هيئة المحلفين الكبرى لإصدار مذكرات استدعاء لإجبار أشخاص على الإدلاء بشهاداتهم.

وسخر الرئيس ترامب مرة أخرى من التحقيق قائلا أمام تجمع من أنصاره في ولاية ويست فرجينيا إنقصة التواطؤ مع روسيا "ملفقة تماما".