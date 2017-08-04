مولر يعد لتوجيه اتهامات جنائية وترامب يعتبر التحقيق "تلفيقاً كاملاً"
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مولر يعد لتوجيه اتهامات جنائية وترامب يعتبر التحقيق "تلفيقاً كاملاً"

  • 4 أغسطس/ آب 2017

أفادت تقارير أن المستشار الخاص الذي يحقق في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، روبرت مولر، بدأ في استخدام هيئة محلفين كبرى للنظر في القضية.

وتشير هذه الخطوة إلى أن مولر قد يتخذ مدخلا أكثر تشددا في جمع المعلومات عن وجود تواطؤ مع الروس من جانب أعضاء في فريق حملة دونالد ترامب الانتخابية.

وتُستخدم هيئة المحلفين الكبرى لإصدار مذكرات استدعاء لإجبار أشخاص على الإدلاء بشهاداتهم.

وسخر الرئيس ترامب مرة أخرى من التحقيق قائلا أمام تجمع من أنصاره في ولاية ويست فرجينيا إنقصة التواطؤ مع روسيا "ملفقة تماما".

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