الاعتداء على حكم مباراة #الفيصلي_الترجي يشعل تويتر

موضوعات سياسية واجتماعية ورياضية شدت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لعل أبرزها، اعتقال مشجعي نادي الفيصلي الأردني في مصر، واسرائيل تعتزم اغلاق مكتب قناة الجزيرة، ونتائج الاستفتاء في موريتانيا، وغضب بسبب فيديو منسوب لـمسلحي تنظيم الدولة يهدد الكويت.

#الفيصلي_الترجي

أثارت المباراة النهائيّة في البطولة العربية، التي جمعت نادي الترجي التونسي بنظيره الفيصلي الأردني، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 3-2 ، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

مصدر الصورة TWITTER

وانتهت المباراة بأحداث الشغب بعدما هاجمت الجماهير الأردنية الحكم المصري ما دفع بقوات الأمن المصرية إلى اعتقال العشرات منهم، وتحويل بعضهم للنيابة العامة.

وانقسم المتفاعلون مع هاشتاغ #الفيصلي_الترجي إلى فريقين رأى أحدهما أن حكم المباراة انحاز للترجي ضد الفيصلي الأردني، بينما اعتبر الفريق الآخر مهاجمة وضرب الحكم تصرفا يتنافى مع الروح الرياضية ولا يمت لكرة القدم بصلة.

وقد حصد هاشتاغ #الفيصلي_الترجي أكثر من 20 ألف تغريدة.

مصدر الصورة Twitter

مصدر الصورة Twitter

مصدر الصورة Twitter

#إسرائيل_تغلق_قناة_الجزيرة

أطلق نشطاء عرب هاشتاغ #إسرائيل_تغلق_قناة_الجزيرة وذلك بعد اعتزام إسرائيل إغلاق مكتب شبكة الجزيرة بتهمة "دعم الإرهاب".

مصدر الصورة Getty Images

واحتل الهاشتاغ مركزا متقدما في لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في السعودية، وقطر. وحصد الهاشتاغ أكثر من 40 ألف تغريدة في أقل من 24 ساعة.

واستنكر قطاع من المغردين القرار الإسرائيلي، وعدوه محاولة لتكميم أفواه الصحافة الحرة في المنطقة، حسب قولهم.

كما رأى آخرون أن الخطوة الإسرائيلية تتماشى مع قرارات الدول المقاطعة لقطر ووصفوا ما يحدث بـ "حملة رعناء تهدف إلى تأزيم الأوضاع في المنطقة وتدمير قطر."

مصدر الصورة Twitter

مصدر الصورة Twitter

في المقابل، أيد مغردون القرار الإسرائيلي بإغلاق مكتب الجزيرة، ودعوا الدول العربية لاتخاذ اجراءات مماثلة لمنع ما وصفوه بتغطية الجزيرة غير المهنية.

كما وصف بعض المغردين قرار إسرائيل بإغلاق مكتب الجزيرة بالمسرحية، قائلين إنها مجرد محاولة لتخفيف الضغط على قطر.

مصدر الصورة Twitter

مصدر الصورة Twitter

من جهة أخرى، اتخذ قطاع آخر من المغردين موقفا مخالفا لإغلاق مكاتب الجزيرة رغم تحفظاتهم عليها، إذ اعتبروا قرار الإغلاق "هجوما كاملا" على حرية الصحافة. وقال مغردون إن فرض الرقابة على الجزيرة لن يحقق الاستقرار للمنطقة، وسيضع إسرائيل في معسكر المعادين لحرية الصحافة، حسب قولهم.

#ماني_زارك

على وقع الأحداث الدائرة في موريتانيا، وتصويت الناخبين في البلاد لصالح إلغاء مجلس الشيوخ، وتغيير العلم الوطني ، ضج موقع تويتر بعشرات الهاشتاغات التي واكبت وناقشت نتائج الاستفتاء.

مصدر الصورة Getty Images

ولعل أبرز تلك الهاشتاغات وأكثرها انتشارا هاشتاغ #استفتاء_موريتانيا و#ماني_زارك و#توثيق_التزوير و #الشعب_أسقط_التعديلات.

وتباينت آراء المغردين حول نتيجة الاستفتاء بين مؤيد ومعارض، ففي الوقت الذي وصف فيه البعض النتائج بالمزورة، دعا البعض الآخر إلى احترام صناديق الاقتراع فيما رأى مغردون آخرون أن نتائج الاستفتاء ستسهم في زعزعة استقرار البلاد وفي توسيع صلاحيات الرئيس ولد عبد العزيز.

مصدر الصورة Twitter

مصدر الصورة Twitter

مصدر الصورة Twitter

#داعش_تهدد_الكويت

حاز مقطع مصور يظهر مسلحين وهم يهددون الكويت، على اهتمام المغردين في البلاد.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نسب لتنظيم الدولة الإسلامية مسلحين وهم يتوعدون الكويت بتنفيذ هجمات جديدة ما لم تطلق سراح المتهمين في تفجير مسجد الإمام الصادق.

ووفقا لصحيفة الأنباء الكويتية فان وزارة الداخلية، قامت باتخاذ ما يلزم لتتبع ومعرفة مصدر المقطع، والتأكد من كونه يخص تنظيم الدولة.

ولمناقشة الموضوع، دشن مغردون هاشتاغ #داعش_تهدد_الكويت الذي سجل أكثر من 47 ألف تغريدة.

عبارات الاستنكار والغضب كانت طاغية على تعليقات المغردين، إذ طالبوا ببذل المزيد من الجهود لاستئصال الفكر المتطرف بينما ربط آخرون بين الفيديو والأخبار المتداولة عن هروب أعضاء من خلية العبدلي.

كما أفرد آخرون جزء كبيرا من تغريداتهم لمناقشة أسباب انتشار الفكر المتطرف في أوساط الشباب، رغم تقهقر التنظيم في العراق وسوريا.