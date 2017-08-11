بالفيديو: مهاجرون يصلون إلى شاطئ منتجع إسباني

أظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي هبوط قارب مطاطي يحمل العشرات من المهاجرين إلى شاطئ مليء بالمصطافين على ساحل اندلسيا جنوبي اسبانيا.

ولم تعرف نقطة انطلاق الزورق ولم ترد اية تعليقات من الشرطة.

وسجلت إسبانيا زيادة في محاولات المهاجرين الوصول إلى شواطئها خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب الطقس الجيد.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 100 ألف مهاجر وصلوا إلى أوربا قادمين من شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران وإن الأغلبية الساحقة جاءوا عن طريق البحر.

وانخفضت الأعداد الإجمالية بنحو 60 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.