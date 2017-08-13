حادث دهس فرجينيا "لا يتعلق بترامب أو بأوباما"
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مقتل سيدة في مسيرة لليمين المتطرف في أمريكا

  • 13 أغسطس/ آب 2017

قتلت امرأة وأصيب آخرون عندما صدمت سيارة حشدا من المناوئين لمسيرة نظمها يمينيون متطرفون في ولاية فيرجينيا الأمريكية، حسبما ذكرت الشرطة.

وأظهر مقطع مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة تصدم بعنف مؤخرة سيارة أخرى قبل أن تنطلق نحو متظاهرين، وتدهسهم.

في رده على الانتقادات التي وجهت له على خلفية الاشتباكات، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجميع إلى الترفع عن الكراهية والتعصب.

وأردف ترامب أن " الولايات المتحدة تشهد ذلك منذ فترة طويلة، الأمر لا يتعلق بدونالد ترامب، لا يتعلق بباراك أوباما، هذا يحدث منذ أمد طويل" .

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