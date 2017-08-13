مقتل سيدة في مسيرة لليمين المتطرف في أمريكا

قتلت امرأة وأصيب آخرون عندما صدمت سيارة حشدا من المناوئين لمسيرة نظمها يمينيون متطرفون في ولاية فيرجينيا الأمريكية، حسبما ذكرت الشرطة.

وأظهر مقطع مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة تصدم بعنف مؤخرة سيارة أخرى قبل أن تنطلق نحو متظاهرين، وتدهسهم.

في رده على الانتقادات التي وجهت له على خلفية الاشتباكات، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجميع إلى الترفع عن الكراهية والتعصب.

وأردف ترامب أن " الولايات المتحدة تشهد ذلك منذ فترة طويلة، الأمر لا يتعلق بدونالد ترامب، لا يتعلق بباراك أوباما، هذا يحدث منذ أمد طويل" .