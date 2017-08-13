حلم الدولة الكردية.. هل من فرصة؟

رفض إقليم كردستان العراق طلبا أمريكيا بتأجيل استفتاء على انفصال الإقليم عن بغداد في 25 سبتمبر/أيلول المقبل.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان لها إن الخارجية الأمريكية طلبت تأجيل الاستفتاء معبرة عن المخاوف من أثره المحتمل على الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف البيان أن البارزاني رد على مخاوف واشنطن بالقول: ما هي الضمانات التي من الممكن أن يتم تقديمها لشعب كردستان في حال إرجاء تاريخ الاستفتاء؟

ويذكر أن الاستفتاء المزمع تنظيمه الشهر المقبل غير ملزم، لكنه قد يشكل نواة لإقامة دولة مستقلة كحلم يسعى الأكراد إلى تحقيقه منذ نال إقليم كردستان العراق حكما ذاتيا في عام 1991.