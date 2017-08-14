مشاهدة حيوان الأيل الأبيض النادر في جنوب السويد
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

مشاهدة حيوان الأيل الأبيض النادر في جنوب السويد

  • 14 أغسطس/ آب 2017

تمكن رجل من تسجيل مقطع لحيوان الأيل الأبيض النادر في جنوب السويد

ويقدر عدد ما بقي من هذا الحيوان في السويد بنحو مئة

ولون فراء الحيوان الأبيض ناتج عن طفرة في الجينات

مواضيع ذات صلة