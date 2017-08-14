مشاهدة حيوان الأيل الأبيض النادر في جنوب السويد

تمكن رجل من تسجيل مقطع لحيوان الأيل الأبيض النادر في جنوب السويد
ويقدر عدد ما بقي من هذا الحيوان في السويد بنحو مئة
ولون فراء الحيوان الأبيض ناتج عن طفرة في الجينات
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
تمكن رجل من تسجيل مقطع لحيوان الأيل الأبيض النادر في جنوب السويد
ويقدر عدد ما بقي من هذا الحيوان في السويد بنحو مئة
ولون فراء الحيوان الأبيض ناتج عن طفرة في الجينات