القضاء الإيراني يجمّد الأصول المالية لموظفي بي بي سي فارسي

دعت بي بي سي السلطات في إيران إلى إلغاء أمر قضائي جديد أصدرته محكمة إيرانية ويقضي بتجميد أصول موظفي الهيئة في إيران.

وأعربت فرانسيسكا أنسوورث، مديرة الخدمة العالمية لبي بي سي، عن استياء هذه الخدمة من "الهجوم الذي يستهدف" موظفي القسم الفارسي وفريق العمل السابق فيه.

وأضافت أن الأمر القضائي الصادر يمنع موظفيها من بيع أو شراء عقارات وسيارات وسلع أخرى.

يذكر أن بي بي سي فارسي، التي تبث برامجها على التلفزيون والراديو إلى جانب موقعها الإلكتروني ممنوعة قانونيا في إيران، وقد دأبت السلطات هناك في السنوات الأخيرة على مضايقة فريق العمل وأفراد أسرهم وترويعهم.