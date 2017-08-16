كيف أثرت الحرب على مدينة اللاذقية السورية؟

تعتبرمنطقة الساحل السوري معقل التأييد للرئيس السوري، ومنها سقط كثيرون من ضحايا الجيش في الصراع الدائر منذ أكثر من ست سنوات

لكن كيف أثرت الحرب على هذه المدينة؟

تقرير عمر عبد الرازق