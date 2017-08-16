إلفيس بريسلي مازال حيا في ذاكرة محبيه

يحي عشاق ملك الروك الأمريكي إلفيس بريسلي ذكرى وفاته الأربعين وسط تجمع الآلاف من محبي فنه في ولاية تينيسي الأمريكية على ضوء الشموع.
على الرغم من أنه مات، ولكن مقدرة إلفيس على كسب المال حية جدا، ووفقا لفوربس فقد كان دخله في عام 2016 27 مليون دولار
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يحي عشاق ملك الروك الأمريكي إلفيس بريسلي ذكرى وفاته الأربعين وسط تجمع الآلاف من محبي فنه في ولاية تينيسي الأمريكية على ضوء الشموع.
على الرغم من أنه مات، ولكن مقدرة إلفيس على كسب المال حية جدا، ووفقا لفوربس فقد كان دخله في عام 2016 27 مليون دولار