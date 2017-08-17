دنيانا: الى أين ستصل التطورات التكنولوجية وأين هي الدول العربية من هذه التطورات؟

يتناول برنامج دنيانا هذا الاسبوع موضوع "الى أين ستصل التطورات التكنولوجية مع السرعة الهائلة في تلك التطورات وأين هي الدول العربية منها".

وتستضيف الحلقة رائدات وعالمات في هذا المجال هُنّ سناء عودة من فلسطين وهي استاذة علوم حاسوب في جامعة نيويورك و مؤسسة جمعية النساء العربيات في التكنولوجيا، وكوثر المغراوي من المغرب وهي عالمة بحوث في مركز (IBM Watson) للبحوث والرئيسة المشاركة لبرامج مؤتمر غريس هوبر وقد سجلت اختراعات في مجال التكنولوجيا وغيداء ابراهيم من لبنان وهي عالمة في علوم المعلومات في هولاندا.

تطرح الحلقة أسئلة عدة حول التكنولوجيا وما يطرحه مستقبلها من تحديات ولاسيما اننا مُقبلون على عصر الروبوتات وتستضيف الحلقة نزار حبش أستاذ في جامعة نيويورك للتكنولوجيا في ابو ظبي وهو يعمل على تعريب التكنولوجيا. كما تستضيف الحلقة دينا ضاهر وهي رائدة أعمال في التكنولوجيا.