أخيرا حل للغز "فرانكنشتاين الديناصور"

تمكن علماء من فك خيوط لغز ما سمي "فرانكنشتاين الديناصور" أو "الديناصور الوحش"، والمتمثل في مجموعة أطراف أجساد تنتمي فيما يبدو إلى أكثر من نوع حيواني.

وأشارت دراسة حديثة إلى أن هذا الديناصور قد يمثل الحلقة المفقودة بين الديناصورات آكلات النبات، مثل ستيغوسورس، وتلك المتغذية على اللحوم، مثل تي ركس.

وتسلط الدراسة، التي نشرتها الجمعية الملكية البريطانية لعلوم الأحياء، الضوء على تطور مجموعة من الديناصورات تسمى أورنيثيشيانز.

وقال البروفيسور، ماثيو بارون، من جامعة كامبردج، لبي بي سي، إنه يرى أن الديناصور الوحش كان من أوائل الحيوانات المنتمية لهذه المجموعة التي تضم أيضا ديناصورات معروفة مثل تريسيراتوبس ذات القرون، و ستيغوسورس التي تتميز بسلسلة ألواح عظمية على طول الظهر.