حادث دهس بشاحنة في برشلونة

تفيد الأنباء الواردة من برشلونة بمقتل 13شخصا وجرح العشرات بعد أن دهست شاحنة حشداً من الناس في منطقة "رامبلاس" السياحية في برشلونة حسبما تقول صحيفة ال باييس .

وقالت وكالة رويترز للأنباء إن قوات الطوارئ طلبت إغلاق خدمة قطار الأنفاق المحلية ومحطة القطار في المدينة كما حثت الناس على البقاء بعيداً عن محيط منطقة "بلاسا كاتالونيا" وسط المدينة.

وأكدت صحيفة إل باييس الإسبانية أن سائق الشاحنة قد فر جارياً بعد أن دهس عشرات الأشخاص، فيما تفيد تقارير من موقع الحدث بأن الناس يختبئون في المقاهي والمتاجر المجاورة.