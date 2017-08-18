روايات شهود عيان حول ما حدث في برشلونة
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روايات شهود عيان حول ما حدث في برشلونة

  • 18 أغسطس/ آب 2017

تقول السلطات الإسبانية إن 14 شخصا قتلوا وأصيب نحو 90 آخرين من 24 دولة في الهجوم الذي وقع في مدينة برشلونة في اسبانيا وهو ما يعكس مدى شعبيته كمقصد للسائحين.

وأفادت خدمات الطوارئ في إقليم كاتالونيا إن القتلى والمصابين في هجمات برشلونة ينتمون إلى 34 جنسية بناء على تقييم أولي.

ونشرت خدمات الطوارئ جنسيات الأشخاص الذين تأثروا بالهجمات ومن بينهم مغاربة وجزائريون وكويتيون ومصريونوأتراك.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن الهجوم الأحدث في سلسلة من الهجمات التي استهدفت مدنا أوروبية على مدى 13 شهرا الماضية.

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