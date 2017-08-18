روايات شهود عيان حول ما حدث في برشلونة

تقول السلطات الإسبانية إن 14 شخصا قتلوا وأصيب نحو 90 آخرين من 24 دولة في الهجوم الذي وقع في مدينة برشلونة في اسبانيا وهو ما يعكس مدى شعبيته كمقصد للسائحين.

وأفادت خدمات الطوارئ في إقليم كاتالونيا إن القتلى والمصابين في هجمات برشلونة ينتمون إلى 34 جنسية بناء على تقييم أولي.

ونشرت خدمات الطوارئ جنسيات الأشخاص الذين تأثروا بالهجمات ومن بينهم مغاربة وجزائريون وكويتيون ومصريونوأتراك.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن الهجوم الأحدث في سلسلة من الهجمات التي استهدفت مدنا أوروبية على مدى 13 شهرا الماضية.