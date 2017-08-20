كيف بدت برشلونة بعد أيام من عملية الدهس؟

قالت الشرطة الإسبانية إن البحث جار عن يونس أبو يعقوب الذي قاد الشاحنة ودهس العشرات وقتل 13 شخصا يوم الخميس الماضي في ميدان لاس رامبلاس بمدينة برشلونة.

وكانت الأنباء قد ذكرت سابقا ان المتهم الرئيسي في هجوم برشلونة هو موسى أوكبير الذي قتل لاحقا مع أربعة اشخاص اخرين اثناء تنفيذهم عملية دهس في مدينة كامبريلس، غربي برشلونة.

وقال مراسل لي بي بي سي إن هذه التطورات من شأنها أن تثير القلق بين سكان برشلونة الذين كانوا يعتقدون عند ذهابهم للنوم أن المنفذ الرئيسي وراء هجوم برشلونة قتل ليستيقظوا ويعلموا أن لا يزال فارا.

تقرير فراس الكيلاني.