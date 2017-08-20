العراق: ماهي أهمية تلعفر الاستراتيجية ؟

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي فجر الأحد انطلاق عمليات استعادة مدينة تلعفر، آخر أكبر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية المتبقية في محافظة نينوى شمالي العراق.

وتأتي عملية استعادة تلعفر بعد شهرين من استعادة مدينة الموصل، معقل التنظيم الرئيسي في البلاد.

ويعد قضاء تلعفر الأكبر بين أقضية محافظة نينوى، ويقع في منتصف الطريق بين مدينة الموصل والحدود السورية.

وكان عدد سكان تلعفر يقدر بنحو مئتي ألف نسمة أغلبيتهم من التركمان والشيعة قبل أن يسيطر عليها التنظيم الدولة في 15 يونيو/ حزيران 2014.

تقرير حنان عبد الرازق.