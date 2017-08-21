كيف يجند تنظيم "الدولة الإسلامية" الأطفال في مناطق سيطرته؟
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كيف يجند تنظيم "الدولة الإسلامية" الأطفال في مناطق سيطرته؟

  • 21 أغسطس/ آب 2017

في وقت يتكبد تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية خسائر في كل من العراق وسوريا، إلا أن آثاره في المناطق التي كان يحكمها قد تكون أكثر خطورة من الدمار الذي خلفه.

وبالتحديد في ما يتعلق بتجنيد الأطفال والذين وصل عددهم إلى نحو ألفي طفل.

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