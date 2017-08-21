كيف يجند تنظيم "الدولة الإسلامية" الأطفال في مناطق سيطرته؟

في وقت يتكبد تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية خسائر في كل من العراق وسوريا، إلا أن آثاره في المناطق التي كان يحكمها قد تكون أكثر خطورة من الدمار الذي خلفه.
وبالتحديد في ما يتعلق بتجنيد الأطفال والذين وصل عددهم إلى نحو ألفي طفل.
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في وقت يتكبد تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية خسائر في كل من العراق وسوريا، إلا أن آثاره في المناطق التي كان يحكمها قد تكون أكثر خطورة من الدمار الذي خلفه.
وبالتحديد في ما يتعلق بتجنيد الأطفال والذين وصل عددهم إلى نحو ألفي طفل.