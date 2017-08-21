"دكتور كبدة" مطعم مصري يديره أطباء شباب

اختار مجموعة من شباب الأطباء أن يبدأوا مشروعهم الخاص بعيدا عن مهنة الطب التي يرون أنها أصبحت مهنة "غير مربحة" في مصر، فقرروا فتح مطعم للوجبات السريعة يتخصص في تقديم شطائر الكبدة أو حواشي اللحم، التي يحجم الكثير من الناس عن أكلها خارج المنزل خوفا من الطعام غير الآمن الذي قد يسبب الأمراض.

القائمون على العمل داخل مطعم "دكتور كبدة" اختاروا هذا الاسم لجذب انتباه الزبائن، فالدكتور معروف بنظافته وتعقيمه، كما أنه مشهور بمهارته وتميزه في عمله، وهو ما قد يسهم في الترويج للمشروع الذي لاقي في أيامه الأولى إقبالا كبيرا من جانب الزبائن.

تقرير عطية نبيل.