حشود ضخمة من انصار علي عبد الله صالح في صنعاء

احتشد مئات الآلاف من اليمنيين من أنصار حزب المؤتمر الشعبي العام في العاصمة صنعاء يوم الخميس لإحياء الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس الحزب الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وتأتي التظاهرة في وقت يشهد توترات بين صالح والحوثيين، حيث اتهم كل طرف الآخر بعدم الالتزام ببنود التحالف بينهما الذي يقاتل قوات تقودها السعودية.

فقد تبادل الطرفان الاتهامات بشأن المسؤولية عن انتشار البطالة وتزايد الجوع في البلاد بعد قتال مستمر منذ عامين ونصف العام مع الحكومة المعترف بها دوليا والمتمركزة حاليا في الجنوب والمدعومة سعوديا.