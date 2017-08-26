فرقة عسكرية ليبية تجد صعوبة في عزف النشيد الوطني البريطاني
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فرقة عسكرية ليبية تجد صعوبة في عزف النشيد الوطني البريطاني

  • 26 أغسطس/ آب 2017

حاولت فرقة عسكرية ليبية أداء معزوفة النشيد الوطني البريطاني عند وصول وزير الخارجية بوريس جونسون إلى بنغازي.

لكن يبدو أن الفرقة وجدت صعوبة في العزف.

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