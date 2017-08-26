فرقة عسكرية ليبية تجد صعوبة في عزف النشيد الوطني البريطاني

حاولت فرقة عسكرية ليبية أداء معزوفة النشيد الوطني البريطاني عند وصول وزير الخارجية بوريس جونسون إلى بنغازي.
لكن يبدو أن الفرقة وجدت صعوبة في العزف.
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حاولت فرقة عسكرية ليبية أداء معزوفة النشيد الوطني البريطاني عند وصول وزير الخارجية بوريس جونسون إلى بنغازي.
لكن يبدو أن الفرقة وجدت صعوبة في العزف.