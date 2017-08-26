سلاح جديد ضد البعوض يستغل حبها للمذاق الحلو

استغل العلماء حب البعوض لرحيق الأزهار وطوروا مبيدا جديدا.

وتحاكي رائحة المبيد الجديد رائحة رحيق الأزهار الذي لا تقدر على مقاومته البعوضة.

وأثبتت التجارب نجاحا كبيرا في قرى في تنزانيا كانت تعاني من استشراء البعوض وانتشار مرض الملاريا فيها.