سلاح جديد ضد البعوض يستغل حبها للمذاق الحلو
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

سلاح جديد ضد البعوض يستغل حبها للمذاق الحلو

  • 26 أغسطس/ آب 2017

استغل العلماء حب البعوض لرحيق الأزهار وطوروا مبيدا جديدا.

وتحاكي رائحة المبيد الجديد رائحة رحيق الأزهار الذي لا تقدر على مقاومته البعوضة.

وأثبتت التجارب نجاحا كبيرا في قرى في تنزانيا كانت تعاني من استشراء البعوض وانتشار مرض الملاريا فيها.