الفتاة التي تكسب 37 ألف دولار من الانترنت
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

الفتاة التي تكسب 37 ألف دولار شهريا من الانترنت

  • 26 أغسطس/ آب 2017

ليلي تاو ذات 24 عاما من شانغاي تكسب نحو 37 الف دولار أمريكي شهريا من خلال البث المباشر على الإنترنت.

تقوم بالغناء و التحدث مع المعجبين و اللعب بألعاب الفيديو.