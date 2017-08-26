الفتاة التي تكسب 37 ألف دولار شهريا من الانترنت

ليلي تاو ذات 24 عاما من شانغاي تكسب نحو 37 الف دولار أمريكي شهريا من خلال البث المباشر على الإنترنت.

تقوم بالغناء و التحدث مع المعجبين و اللعب بألعاب الفيديو.