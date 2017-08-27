بالفيديو: لحظة تفجير أعمدة جسر ضخم في ألمانيا
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بالفيديو: لحظة تفجير أعمدة جسر ضخم في ألمانيا

  • 27 أغسطس/ آب 2017

هدم قسم الطرق السريعة بمدينة ليمبورغ الألمانية أعمدة جسر اسمنتي ضخمة.

وقام العمال بفحص آخر عمودين متبقيين قبل بدء الجولة الثانية من التفجيرات.

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