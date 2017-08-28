القوات العراقية تعثر على سجن لتنظيم الدولة الإسلامية في مدينة تلعفر

أظهرت لقطات صورتها قوات الشرطة الاتحادية العراقية سجنا في مدينة تلعفر كان يستخدمه تنظيم الدولة الإسلامية.

وتظهر اللقطات أبوابا حديدة تفضي إلى غرفة فيها كاميرا وأصفاد مربوطة بقضبان حديدة معلقة على الحائط. .

وقال أحد أفراد الشرطة الاتحادية إن التنظيم كان يحتجز في هذا السجن كل من خالف آراءه وكان المعتقلون يتعرضون للتعذيب بالكهرباء فيه.

وقد سيطرت القوات العراقية، والقوات الخاصة، وقوات الشرطة الاتحادية ومقاتلو الحشد الشعبي، الأحد على جميع الأحياء داخل تلعفر، بعد أسبوع واحد من شن أحدث هجوم لها على معقل التنظيم.

ولا تزال عمليات التمشيط متواصلة في المدينة، ويتوقع أن يصل رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إلى المدينة لإعلان "تحريرها" من مسلحي التنظيم.

ويعتقد أن بعض الموجودين داخل تلعفر فروا إلى العياضية، التي تقع على الطريق بين مدينة تلعفر والحدود السورية.