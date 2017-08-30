مدن أوروبية لا ترحب بالسائحين
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مدن أوروبية لا ترحب بالسائحين

  • 30 أغسطس/ آب 2017

شهد هذا الصيف عدة احتجاجات في إسبانيا ضد تأثير السياحة على البلد.

ويشكو سكان المدن السياحية من ارتفاع أسعار إيجارات المنازل بسبب السائحين.

وتكررت الشكاوى في عدة بلدان مثل إيطاليا وكرواتيا والبرتغال.

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