مدن أوروبية لا ترحب بالسائحين

شهد هذا الصيف عدة احتجاجات في إسبانيا ضد تأثير السياحة على البلد.
ويشكو سكان المدن السياحية من ارتفاع أسعار إيجارات المنازل بسبب السائحين.
وتكررت الشكاوى في عدة بلدان مثل إيطاليا وكرواتيا والبرتغال.
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
شهد هذا الصيف عدة احتجاجات في إسبانيا ضد تأثير السياحة على البلد.
ويشكو سكان المدن السياحية من ارتفاع أسعار إيجارات المنازل بسبب السائحين.
وتكررت الشكاوى في عدة بلدان مثل إيطاليا وكرواتيا والبرتغال.