الرقة: "الجثث تملأ الشوارع ولا أحد يستطيع انتشالها"

تستمر المعركة لطرد مسلحي ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية من الرقة التي تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على أكثر من نصفها.

ويعيش المدنيون، الذين لا يزالون في المدينة، أوضاعا سيئة للغاية. وهم عالقون بين قوات سوريا الديمقراطية برا، وطائرات التحالف الدولي جوا، وقناصة التنظيم الذين يملؤون شوارع المدينة.

تمكنت بي بي سي من التواصل مع ناشط بداخل المدينة من شبكة الشرقية 24 التي تنقل أخبار المنطقة الشرقية بسوريا.

ويصف الرجل لبي بي سي الوضع الحالي لمن تبقوا داخل المدينة.

غيرت بي بي سي صوته لإخفاء هويته، إذ يحظر التنظيم المتشدد على المقيمين داخل نطاق سيطرته التواصل مع العالم الخارجي.

وكانت الأمم المتحدة قد طالبت بهدنة إنسانية الأسبوع الماضي للسماح للمدنيين بالخروج من المدينة مع تدهور الأوضاع الإنسانية داخلها وارتفاع حصيلة ضحايا قصف التحالف.