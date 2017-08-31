يوغا الضحك .. علاج التظاهر بالسعادة
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يوغا الضحك .. علاج التظاهر بالسعادة

  • 31 أغسطس/ آب 2017

يوغا الضحك، نوع جديد من اليوغا بدأ فى الانتشار على استحياء فى مصر.

الكثير من المصريين في هذه الأيام، لا يجدون الأسباب ليضحكوا.

لكن البسمة معدية، كما أنها تساعد على مواجهة مصاعب الحياة.

تقرير علي جمال الدين>

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