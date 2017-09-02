الاتحاد الأوروبي يحظر المكانس الكهربائية "المزعجة"

قرر الاتحاد الأوروبي فرض حظر على مبيعات المكانس الكهربائية التي تصدر ضوضاء وحرارة تفوق قدرتها على شفط المخلفات.

ويشمل الحظر المكانس التي تزيد قدرتها على 900 واط، وتزيد قوة الصوت الصادر منها على 80 ديسيبل، بعد نفاذ الكميات المخزنة منها.

وقال معارضو القرار إن المنازل لن تنظف جيدا إذا اشترى الناس مكانس بقدرات كهربائية أقل.

لكن خبراء في الطاقة قالوا إن الأجهزة المنزلية ذات القدرة الكهربائية الأقل تنظف بنفس جودة الأجهزة ذات القدرات الأعلى.

وقال مكتب البيئة الأوروبي إن "الطاقة لا تساوي الأداء دائما، رغم انتشار هذا الفهم الخاطئ"

وأضاف: "ظهرت طرازات جديدة عالية الكفاءة، توفر معايير مرتفعة لشفط التراب، مع استهلاك قدر قليل جدا من الطاقة"