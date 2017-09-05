راهبة تغني الراب تخصص أغنية لزيارة البابا إلى كولومبيا
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راهبة تحتفل بزيارة البابا إلى كولومبيا على طريقتها

  • 5 سبتمبر/ أيلول 2017

يسافر البابا فرنسيس إلى كولومبيا هذا الأسبوع لدفع عملية السلام التي وقعت مع متمردي جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك).

وألفت فرقة موسيقية مكونة من راهبات في كولومبيا أغنية راب خصيصا بمناسبة هذه الزيارة.

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