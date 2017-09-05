راهبة تحتفل بزيارة البابا إلى كولومبيا على طريقتها

يسافر البابا فرنسيس إلى كولومبيا هذا الأسبوع لدفع عملية السلام التي وقعت مع متمردي جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك).

وألفت فرقة موسيقية مكونة من راهبات في كولومبيا أغنية راب خصيصا بمناسبة هذه الزيارة.