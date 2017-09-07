عالم الكتب: لماذا يغيب ذوي الاحتياجات الخاصة عن قصص الأطفال؟

في حلقة هذا الأسبوع من عالم الكتب: لماذا يغيب ذوي الاحتياجات الخاصة عن كتابات الأطفال العربية ، سؤال أجابت عنه أم أردنية فكتبت قصة لابنتها المصابة بشلل دماغي.

ورواية "الوحل" للكاتب السوري محمد حسين تتبع خط الدم في الحرب الراهنة منذ بداية الدولة الوطنية في سورية.

عالم الكتب من إعداد وتقديم عمر عبد الرازق، يأتيكم عبر راديو بي بي سي عربي في الأوقات التالية:

السبت الساعة الثامنة وست دقائق مساء بتوقيت غرينتش. ويعاد يومي الاثنين والخميس عند التاسعة صباحا، ويوم الثلاثاء عند الثانية عشرة ظهرا. يمكنكم الاستماع إلى الحلقة كاملة على هذا الرابط ، ويمكنكم التواصل مع البرنامج على العنوان التالي:

Kutub@bbc.co.uk

يمكنكم الاستماع إلى الحلقة كاملة على هذا الرابط