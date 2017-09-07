هيومان رايتس ووتش: السيسي أعطى ضوءا أخضر للتعذيب في مصر

انتقدت الخارجية المصرية التقرير الذي أصدرته منظمة "هيومان رايتس ووتش" مؤخرا.

يتهم التقرير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحكومته "باستخدام التعذيب الممنهج ضد المعارضين".

ووصفت الخارجية المصرية ما جاء في التقرير بأنه من قبيل الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب المنظمة.

وقال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن المنظمة "معروف أجندتها السياسة وتوجهاتها المنحازة، مضيفا أنها تعبر عن مصالح الجهات والدول التى تمولها".

سارة أبوبكر من بي بي سي تحدثت إلى أحمد بن شمسي المتحدث الرسمي للمنظمة وسألته عن المنهج المستخدم لتوثيق شهادات التعذيب.