ما الجديد في سيارة نيسان Leaf الكهربائية؟
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تعرف على سيارة نيسان ليف الكهربائية الجديدة

  • 8 سبتمبر/ أيلول 2017

كشفت شركة نيسان اليابانية النقاب عن نسخة جديدة من سياراتها Leaf الكهربائية.

وتعمل السيارة ببطارية توفر مدى قيادة يصل إلى 241 كيلومترا دون الحاجة إلى إعادة شحنها.

لكن هل يمكنها منافسة سيارات تيسلا؟

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