تعرف على سيارة نيسان ليف الكهربائية الجديدة

كشفت شركة نيسان اليابانية النقاب عن نسخة جديدة من سياراتها Leaf الكهربائية.
وتعمل السيارة ببطارية توفر مدى قيادة يصل إلى 241 كيلومترا دون الحاجة إلى إعادة شحنها.
لكن هل يمكنها منافسة سيارات تيسلا؟
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
كشفت شركة نيسان اليابانية النقاب عن نسخة جديدة من سياراتها Leaf الكهربائية.
وتعمل السيارة ببطارية توفر مدى قيادة يصل إلى 241 كيلومترا دون الحاجة إلى إعادة شحنها.
لكن هل يمكنها منافسة سيارات تيسلا؟