صور وكالة ناسا تظهر مركز إعصار إيرما المدمر

نشرت وكالة ناسا للفضاء صورا لإعصار إيرما.

وتظهر اللقطات التي صورها قمر اصطناعي متطور تابع لناسا الإعصار وهو يعبر فوق هايتي وجمهورية الدومينيكان.

وبلغت سرعة الإعصار نحو 290 كيلومترا في الساعة.

وأدى الإعصار إيرما إلى دمار واسع النطاق في أرجاء منطقة الكاريبي، محولا المباني إلى حطام، ومخلفا تسعة قتلى على الأقل.

وتواصل فرق الإنقاذ أعمالها بغية مساعدة المتضررين من الإعصار، في الوقت الذي أرسلت فيه دول مثل فرنسا وهولندا وبريطانيا مساعدات.

ودمر الإعصار، وهو من الفئة الخامسة من الأعاصير وأعلى مستوى محتمل، جزيرتا باربودا وأنغيلا، ويمر حاليا شمال جمهورية الدمينيكان ويهدد جزر توركس وكايكوس (وهي جزر بريطانية).