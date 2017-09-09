العيش على حدود كوريا الشمالية

تقع مدينة داندونغ الصينية على الحدود مع كوريا الشمالية.
ولا يفصل المدينة عن البلد الجار سوى نهر.
لكن سكان المدينة يقولون إنهم غير قلقين من الاختبارات النووية الاخيرة لكوريا الشمالية وأن العلاقات بينهما قوية.
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
تقع مدينة داندونغ الصينية على الحدود مع كوريا الشمالية.
ولا يفصل المدينة عن البلد الجار سوى نهر.
لكن سكان المدينة يقولون إنهم غير قلقين من الاختبارات النووية الاخيرة لكوريا الشمالية وأن العلاقات بينهما قوية.