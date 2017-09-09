العيش على حدود كوريا الشمالية
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العيش على حدود كوريا الشمالية

  • 9 سبتمبر/ أيلول 2017

تقع مدينة داندونغ الصينية على الحدود مع كوريا الشمالية.

ولا يفصل المدينة عن البلد الجار سوى نهر.

لكن سكان المدينة يقولون إنهم غير قلقين من الاختبارات النووية الاخيرة لكوريا الشمالية وأن العلاقات بينهما قوية.