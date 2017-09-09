العيش على حدود كوريا الشمالية

تقع مدينة داندونغ الصينية على الحدود مع كوريا الشمالية.

ولا يفصل المدينة عن البلد الجار سوى نهر.

لكن سكان المدينة يقولون إنهم غير قلقين من الاختبارات النووية الاخيرة لكوريا الشمالية وأن العلاقات بينهما قوية.