لافروف يدعو إلى حوار مباشر لحل الأزمة الخليجية

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تسوية الأزمة الحالية بين قطر ودول خليجية وعربية عبر الحوار المباشر.

غير أن السعودية جددت اصرارها على أنه لا يمكن فتح صفحة جديدة مع قطر مالم تستجب الدوحة إلى كافة المطالب.

وأعرب لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي عادل الجبير الأحد في مدينة جدة السعودية عن دعم بلاده لـجهود الوساطة الكويتية، والأمريكية لحل الأزمة القطرية، مشددا على أهمية الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف لافروف أن مجلس التعاون الخليجي "آلية مهمة لحل العديد من القضايا ويجب الحفاظ عليه".