أين ذهبت مياه الخليج في جنوب فلوريدا؟

قد يكون من العادي مشاهدة الدمار الذي تخلفه الأعاصير القوية والفيضانات التي تتسبب فيها.

ولكن هل كان لديك فكرة حول تأثير تلك الأعاصير على مياه البحر وقدرتها على سحب المياه من مناطق كانت خلجانا وتحويلها إلى أرض شبه جافة؟