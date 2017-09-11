من الذي يحرق قرى المسلمين الروهينجا؟

أكثر من 294 ألفا من مسلمي الروهينجا فروا من ميانمار منذ اندلاع أعمال العنف الشهر الماضي.
يقول المسلمون الروهينجا إن الجيش يشن حملة وحشية ضدهم ويحرق قراهم.
سلطات ميانمار ترفض هذه الاتهامات وتقول إن الجيش يقاتل ضد الإرهابيين الروهينجا.
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أكثر من 294 ألفا من مسلمي الروهينجا فروا من ميانمار منذ اندلاع أعمال العنف الشهر الماضي.
يقول المسلمون الروهينجا إن الجيش يشن حملة وحشية ضدهم ويحرق قراهم.
سلطات ميانمار ترفض هذه الاتهامات وتقول إن الجيش يقاتل ضد الإرهابيين الروهينجا.