لحظة إلتقاء نمرين من فصيلين مختلفين
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بالفيديو: لحظة التقاء نمرين من فصيلين مختلفين

  • 14 سبتمبر/ أيلول 2017

سعى العاملون في حديقة حيوان سان دييغو الأمريكية لتأليف صغيرين من فصيلين مختلفين من النمور

نمر سومطري. أما الآخر فهو بنجالي.