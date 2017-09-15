كيف يرى بوذيو ميانمار أزمة مسلمي الروهينجا؟
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كيف يرى بوذيو ميانمار أزمة مسلمي الروهينجا؟

  • 15 سبتمبر/ أيلول 2017

فر 000 370 من مسلمي الروهينجا من ميانمار إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش.

يرى كثير من مواطني ميانمار أن البوذية – التي يربطونها بالهوية الوطنية - يهددها الإسلام.

فهل يمكن أن تتعايش وجهات النظر المختلفة للأزمة؟