بي بي سي تصل إلى دير الزور برفقة الجيش الروسي

رافقت بي بي سي الجيش الروسي إلى شرقي سوريا .

ووصل مراسل بي بي سي، ستيف روزنبريغ إلى مدينة دير الزور بعد طرد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية من محيطها.

ويقول السكان هنا إن مسلحي التنظيم تم دفعهم بعيدا لنحو ثلاثة أميال .