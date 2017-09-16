بي بي سي تصل إلى دير الزور برفقة الجيش الروسي
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بي بي سي تصل إلى دير الزور برفقة الجيش الروسي

  • 16 سبتمبر/ أيلول 2017

رافقت بي بي سي الجيش الروسي إلى شرقي سوريا .

ووصل مراسل بي بي سي، ستيف روزنبريغ إلى مدينة دير الزور بعد طرد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية من محيطها.

ويقول السكان هنا إن مسلحي التنظيم تم دفعهم بعيدا لنحو ثلاثة أميال .

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