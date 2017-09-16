بي بي سي تصل إلى دير الزور برفقة الجيش الروسي

رافقت بي بي سي الجيش الروسي إلى شرقي سوريا .
ووصل مراسل بي بي سي، ستيف روزنبريغ إلى مدينة دير الزور بعد طرد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية من محيطها.
ويقول السكان هنا إن مسلحي التنظيم تم دفعهم بعيدا لنحو ثلاثة أميال .
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
رافقت بي بي سي الجيش الروسي إلى شرقي سوريا .
ووصل مراسل بي بي سي، ستيف روزنبريغ إلى مدينة دير الزور بعد طرد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية من محيطها.
ويقول السكان هنا إن مسلحي التنظيم تم دفعهم بعيدا لنحو ثلاثة أميال .