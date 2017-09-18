تركيا تستبعد داروين من المناهج المدرسية

أعلنت تركيا عن استبعاد تدريس نظرية داروين في منهجها لطلاب المرحلة الثانوية.

وتقول الحكومة إن نظرية التطور معقدة جدا على طلاب المرحلة الثانوية.

ويقول المعارضون إنها ضربة قاسية ضد نظام التعليم العلماني في تركيا.