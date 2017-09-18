تركيا تستبعد داروين من المناهج المدرسية
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تركيا تستبعد داروين من المناهج المدرسية

  • 18 سبتمبر/ أيلول 2017

أعلنت تركيا عن استبعاد تدريس نظرية داروين في منهجها لطلاب المرحلة الثانوية.

وتقول الحكومة إن نظرية التطور معقدة جدا على طلاب المرحلة الثانوية.

ويقول المعارضون إنها ضربة قاسية ضد نظام التعليم العلماني في تركيا.

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