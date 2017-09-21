لماذا يصعب علينا هش الذبابة؟
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لماذا يصعب علينا هش الذبابة؟

  • 21 سبتمبر/ أيلول 2017

هل تسائلت يوما لماذا يصعب هش الذباب, مع أن سرعتها الذبابة أقل من 8 كم / ساعة؟

الجواب يكمن في طريقة ابصارهم المعقدة ....