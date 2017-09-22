لحظة إنقاذ أطفال من بين ركام مدرسة في المكسيك
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لحظة إنقاذ أطفال من بين ركام مدرسة في المكسيك

  • 22 سبتمبر/ أيلول 2017

أظهرت لقطات صورها مواطن مكسيكي عملية انقاذ اطفال من بين ركام مدرسة ابتدائية في مدينة مكسيكو سيتي.

وكان زلزال عنيف ضرب المكسيك بقوة 7.1 على مقياس ريختر وراح ضحيته حتى الآن 273.

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