لحظة إنقاذ أطفال من بين ركام مدرسة في المكسيك

أظهرت لقطات صورها مواطن مكسيكي عملية انقاذ اطفال من بين ركام مدرسة ابتدائية في مدينة مكسيكو سيتي.

وكان زلزال عنيف ضرب المكسيك بقوة 7.1 على مقياس ريختر وراح ضحيته حتى الآن 273.