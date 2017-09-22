سيرة محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للإخوان المسلمين في مصر

توفي مساء الجمعة المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد مهدي عاكف، داخل مستشفى القصر العينى وذلك بعد تدهور حالته الصحية.

وأكدت مصادر أمنية وآخرى بأسرته وفاة عاكف، الذي يحاكم ذمة القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث مكتب الإرشاد" عام 2013، والتي قضي فيها بسجنه 25 عاما قبل أن تلغي محكمة النقض الحكم وتأمر بإعادة محاكمته.

وتولى عاكف منصب مرشد جماعة الإخوان المسلمين في يناير 2004، خلفا لمحمد المأمون الهضيبي، الذي توفي قبل ذلك بأيام.

وترك عاكف منصب مرشد الجماعة في 2010. وخلفه المرشد العام الحالي لجماعة الإخوان، محمد بديع، المحبوس تنفيذا لأحكام قضائية تشمل الإعدام والسجن المؤبد.

ونقل عاكف للمستشفى قبل ستة اشهر علاج ولكن حالته الصحية تدهورت.

تقرير محمد حميدة من القاهرة