عالم الكتب: غوغل الذي يتحكم في حياتنا

في الحلقة الجديدة من عالم الكتب مناقشة حول كتاب جديد مترجم عن الألمانية بعنوان "ملف غوغل" وصادر في سلسلة عالم المعرفة. نطرح في النقاش مع الخبيرين على الأعسم ود.. أحمد دياب في تأثير غوغل في حياتنا وكيف تحول إلى قوة عظمى عالميا.

عالم الكتب من إعداد وتقديم عمر عبد الرازق، يأتيكم عبر راديو بي بي سي عربي في الأوقات التالية:

السبت الساعة الثامنة وست دقائق مساء بتوقيت غرينتش. ويعاد يومي الاثنين والخميس عند التاسعة صباحا، ويوم الثلاثاء عند الثانية عشرة ظهرا. يمكنكم الاستماع إلى الحلقة كاملة على هذا الرابط ، ويمكنكم التواصل مع البرنامج على العنوان التالي:

Kutub@bbc.co.uk