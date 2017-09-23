من سيفوز بسباق الفضاء الجديد؟
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من سيفوز بسباق الفضاء الجديد؟

  • 23 سبتمبر/ أيلول 2017

تعد صناعة الفضاء نوعا من التجارة المربحة، وكانت لفترة تحت سيطرة دول كالولايات المتحدة وروسيا.

لكن شركات خاصة بدأت الآن دخول تلك الصناعة والمجال.

وأصبح بالإمكان الآن الدخول إلى عالم الفضاء واطلاق قمر اصطناعي بكلفة لا تتجاوز 295 ألف دولار أمريكي.

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