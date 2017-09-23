لماذا يرفع المكسيكيون أيديهم بهذا الشكل بعد الزلزال؟

ارتبطت هذه إشارة رفع قبضة اليد بمبدأ التضامن في كثير من بقاع العالم، لكنها في المكسيك تعني التزام الصمت.

فالصمت يسمح لعمال الانقاذ بسماع صوت وتنفس العالقين تحت الأنقاض.