لماذا يرفع المكسيكون أيديهم بهذا الشكل بعد الزلزال؟
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لماذا يرفع المكسيكيون أيديهم بهذا الشكل بعد الزلزال؟

  • 24 سبتمبر/ أيلول 2017

ارتبطت هذه إشارة رفع قبضة اليد بمبدأ التضامن في كثير من بقاع العالم، لكنها في المكسيك تعني التزام الصمت.

فالصمت يسمح لعمال الانقاذ بسماع صوت وتنفس العالقين تحت الأنقاض.

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