سعودية: " لم أنم منذ الأمس من السعادة"

أبدت الكثير من النساء في المملكة العربية السعودية ترحيبا واسعا بقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة.

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قد أصدر مرسوما ملكيا يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة داخل البلاد.

وأفادت الوكالة الرسمية السعودية بأن الوزراء في الحكومة بصدد تحضير تقارير خلال 30 يوماً يتم بموجبه تطبيق الأمر الملكي بحلول يونيو/حزيران 2018.

والسعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يفرض حظراً على قيادة النساء للسيارات.

وقالت العديد من النساء السعوديات إن القرار سيساعدهن على الاستقلال وإنه خطوة نحو المزيد من التطور في البلاد.